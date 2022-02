15/02/2022 10:02 Entrevista Tensión en Ucrania Mira Milosevic: "Rusia no tiene prisa para solucionar la crisis ni para invadir Ucrania" O.V. | EITB Media Mira Milosevic, investigadora del Instituto Elcano para Rusia y Europa del Este, sigue pensando que "Rusia no va a ejecutar una invasión a toda Ucrania" porque tiene "otros instrumentos de presión" para conseguir su objetivo: bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Tanques de guerra en la frontera entre Rusia y Ucrania 10:20 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Aunque según la investigadora del Instituto Elcano para Rusia y Europa del Este, "no hay que tomar a la ligera" la fuerza militar de Rusia que ha aumentado mucho en la frontera con Ucrania, Mira Milosevic sigue pensando que "Rusia no va a ejecutar una invasión a toda Ucrania". En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, la investigadora ha afirmado que Rusia tiene "otros instrumentos de presión" y la guerra "prácticamente no interesa a nadie" porque es muy cara. Lo que Rusia persigue con esta crisis es "bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN e influir en la reconfiguración del orden europeo".

Milosevic ha destacado 3 hechos para apoyar su teoria. Por una parte, está el mensaje lanzado por el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que ha asegurado que "no está en la agenda que Ucrania entre en la OTAN", en segundo lugar está la escenificación de la conversación entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en la cual Lavrov dice que "hay posibilidades de un diálogo diplomático". Y por último, hay que tener en cuenta que "Rusia todavía no tiene suficiente armamento pesado en la frontera para hacer una invasión completa a Ucrania". Aunque hay que tener en cuenta, según la investigadora, que si Kiev intenta recuperar Crimea dará pie a la invasión por parte de Rusia.

En palabras de la investigadora del Instituto Elcano para Rusia y Europa del Este, a los rusos "les conviene una crisis larga para sacar más resultados diplomáticos y más beneficios económicos" porque desde que ha comenzado la crisis el precio del petróleo y del gas ha subido. Entre las razones por las que a Rusia no le interesa que Ucrania entre en la OTAN, están las razones estratégicas, ya que Rusia "intenta crear zonas neutrales porque carece de fronteras naturales y no quiere compartir fronteras con un país de la OTAN".