14/02/2022 17:25 Internacional Tensión con Ucrania Lavrov ve posible un acuerdo con los aliados si "las propuestas de Rusia son escuchadas" Agencias | EiTB Media El canciller de Alemania ha asegurado que, actualmente, no existen "planes" de admitir a Ucrania en la OTAN. Putin, por su parte, ha hecho hincapié en que la posible "expansión de la OTAN hacia el este" es "peligrosa".

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado este lunes que ve posible un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN si "las propuestas de Rusia" en materia de seguridad "son escuchadas", si bien ha instado a seguir negociando.

"Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo. Por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que las conversaciones continúen y aumenten", ha señalado en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La semana pasada, sin embargo, las autoridades rusas rechazaron la respuesta presentada por Estados Unidos y la OTAN a las propuestas de Moscú sobre la seguridad en Europa y la calificaron como "descortesía".

Este mismo lunes, Lavrov ha pedido a Estados Unidos que considere las iniciativas rusas "en su conjunto" para hallar una forma de "avanzar" manteniendo íntegras las iniciativas presentadas en diciembre.

Putin, por su parte, ha hecho hincapié en que la posible "expansión de la OTAN hacia el este" es "peligrosa". "Me gustaría escuchar tanto su análisis como sus propuestas sobre una respuesta a las respuestas recibidas de Washington y Bruselas", ha matizado, según informaciones del Kremlin.

Putin también se ha reunido con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que le ha puesto al día de las maniobras militares llevadas a cabo en varios puntos del mar Báltico, el mar Negro y el mar de Barents.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev. Foto: EFE

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha asegurado que, actualmente, no existen "planes" de admitir a Ucrania en alianzas occidentales como la OTAN.

"Por eso es un tanto peculiar observar que el Gobierno ruso está haciendo de algo que prácticamente no está en la agenda el tema de grandes problemas políticos", ha indicado el canciller tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev.

"Este es, después de todo, el reto al que nos enfrentamos ahora. El hecho de que algo que no es un asunto ahora se está convirtiendo en un asunto", ha continuado, según ha recogido la agencia de noticias alemana DPA.

En el marco de las conversaciones --que han durado casi dos horas, más de lo que se había planeado--, Scholz ha ofrecido a Ucrania otros 150 millones de euros en ayuda económica, que se suman a otros 150 millones ya comprometidos pero que todavía Berlín no ha pagado. En total, Berlín ha destinado a Ucrania más de 2000 millones de euros.

Zelenski, por su parte, ha defendido los planes de que Ucrania entre en la OTAN, subrayando que podría hacer que el país estuviera más "seguro", aunque ha reconocido que, "desafortunadamente, no todo depende" de Kiev.