21/02/2022 12:12 Boulevard Cierre cirugía cardíaca Jesús Daniel Martínez Alday: "Esta desvalorización del Hospital de Basurto es un goteo desde hace años" O.V. | EITB Media La campaña en Change.org que han iniciado los médicos del Hospital de Basurto para evitar el cierre de la unidad de cirugía cardíaca ya ha recogido más de 50 000 firmas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Hospital de Basurto. Foto: EFE 11:42 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El cardiólogo del Hospital de Basurto, e integrante de la plataforma para evitar el cierre y posterior centralización en Cruces, Jesús Daniel Martínez Alday, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que el cierre de la unidad quirúrgica cardíaca no quiere decir que se vaya a cerrar la unidad de Cardiología. La campaña de Change.org que pusieron en marcha los médicos del Hospital de Basurto para evitar el cierre de la unidad de cirugía cardíaca ya ha recogido más de 50 000 firmas, el doble de las que había hace tan sólo una semana. El cierre de la unidad quirúrgica cardíaca supone "una desvalorización muy importante del servicio de cardiología, del servicio de anestesistas y de todo el hospital".

"Esta esta la gota que colma el vaso" ha señalado Martínez Alday. El cardiólogo ha explicado que se está intentando crear "un gran hospital", en este caso el de Cruces, con una tecnología puntera "pero no en cardiología", si no en oncología pediátrica o en radiología, pero ello no puede ser "a costa de un gran hospital como el de Basurto". Aunque ha reconocido que están "tremendamente tristes y desmotivados", van a pelear.