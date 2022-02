23/02/2022 08:54 Entrevista PP García-Margallo: "No tengo la menor duda de que Pablo Casado debe dimitir hoy" O.V. | EITB Media El eurodiputado del PP asegura que Díaz Ayuso es uno de los fenómenos electorales "más potentes" que ha conocido y no cree que sería descabellado que Ayuso y Nuñez Feijóo formasen un tándem de cara a unas hipotéticas elecciones generales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Llegada de Pablo Casado al Congreso de los Diputados 10:06 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi José Manuel García-Margallo, eurodiputado del PP, ha afirmado que no tiene la menor duda en cuanto a que Pablo Casado debería dimitir hoy, "alargar la agonía no es bueno ni para Casado ni para el partido". Tampoco tiene la menor duda que de Núñez Feijóo es el futuro del Partido Popular. García-Margallo también ha opinado que "habrá una candidatura unitaria que vaya al congreso" del partido aunque no sabe si habrá un candidato testimonial, pero "los pesos pesados del partido, los barones territoriales, se han alineado todos con Núñez Feijóo".

El ex ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que el presidente de la Xunta de Galicia es un buen candidato que ha acreditado una capacidad de gestión, con 4 mayorías absolutas, que le "avalan como el mejor candidato". En cuanto a Isabel Díaz Ayuso la ha calificado como "uno de los fenómenos electorales más potentes que he conocido" y no excluye que de cara a unas hipotéticas elecciones formara un tándem junto con Núñez Feijóo, "no sería una formula descabellada que Ayuso fuera una especie de vicepresidenta". Cree también que la presidenta de la comunidad de Madrid "no tiene que preocuparse por el contrato de su hermano" porque lo que ha habido "son unos pagos a un servicio prestado".

Cuestionado por si debería disociarse la figura del presidente del partido y la candidatura a La Moncloa como ha opinado Esperanza Aguirre, el político no se ha mostrado favorable a esta idea, ya que a su entender "eso ha funcionado exclusivamente en el PNV y no siempre. En el PP esa tradición no existe".

Finalmente, sobre el papel que juega el España en la crisis de Ucrania y Rusia, el político ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "no está haciendo ningún papel. Está haciendo una política de seguidismo" y ha finalizado señalando que la UE y occidente "tienen que disminuir la capacidad energética de Rusia", para lo cual, "la alternativa es España".