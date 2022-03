10/03/2022 10:49 Boulevard Guerra en Ucrania Iñigo Arbiol: "No podemos decir que a corto plazo haya una resolución diplomática del conflicto" EITB Media El profesor de Relaciones Internacionales analiza las consecuencias de la invasión de Ucrania. Aunque asegura que las consecuencias "son descomunales" para Europa, no se está jugando solo que Rusia invada Ucrania, si no "las normas y la supervivencia de los países soberanos ante una invasión". Escuchar la página Escuchar la página

Iñigo Arbiol muestra "esperanza moderada" ante la reunión en Turquía de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia. Aunque mantiene ciertas esperanzas de que la reunión pueda atisbar un horizonte para el final del conflicto, no cree que sea un final cercano, si no "más bien a medio plazo". "No podemos decir que a corto plazo haya una resolución diplomática del conflicto" ha señalado en "Boulevard" de Radio Euskadi, aunque, ha añadido que el hecho de la reunión en sí es una buena noticia.

Esta invasión es un "desafío al orden internacional y a su funcionamiento". Cuestionado sobre las voces que alertan sobre si el papel de la Unión Europea es acertado, se pregunta si "es posible no hacer lo que se está haciendo". En su opinión no solo se trata de que Rusia invada Ucrania, si no "si estamos dispuestos a permitir, como Unión Europea, que se pongan en tela de juicio las normas y la supervivencia de los países soberanos ante una invasión". "El lobo nos ha mordido" ha añadido el experto.

Cuestionado sobre el papel de China en la crisis ucraniana, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, lo califica como "muy importante" pero también muy complejo puesto que China no puede prescindir de Rusia pero tampoco puede sustituir a la Unión Europea ya que "depende de los mercados globales". El gigante asiático busca desde hace 2 décadas "un reordenamiento del sistema internacional con la eliminación, entre otros, del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio". Quieren eliminar estas instituciones para "eliminar los valores que están debajo y crear instituciones maxi liberales y menos democráticas".

Estos días también se está viendo una reordenación del tablero político con las conversaciones de EE.UU. y Venezuela, la relevancia que está cobrando Irán, y la perdida de amigos de Rusia, como en el caso de Hungría. Aunque "probablemente" esta invasión se está convirtiendo en el mayor elemento de influencia geoestratégico de la historia reciente, "hay que ver como evoluciona". Según Arbiol se están reordenando prioridades puesto que hasta ahora, por ejemplo, "Venezuela e Irán estaban por encima de las líneas rojas y no se podía negociar con ellos", por lo que ahora "hay cosas que no son tan innegociables".