Boulevard Polonia - Pablo González Eneko Etxeberria, Derecho Procesal: "A Pablo, más que por ser ruso, lo que le ha pesado es ser vasco" O.V. | EITB Media Última actualización: 29/03/2022 15:13 (UTC+2) Publicado: 29/03/2022 15:04 (UTC+2) Pablo González ha cumplido un mes en una prisión polaca acusado de espiar a favor de Rusia. Continúa totalmente aislado sin poder comunicarse ni con su abogado de confianza, Gonzalo Boye, ni con sus amigos y familiares. Escuchar la página Escuchar la página

En relación a la detención del periodista Pablo González, Eneko Etxeberria, profesor de Derecho Procesal de la UPV, ha explicado en "Boulevard" de Radio Euskadi que se teme que "se le está aplicando la ley antiterrorista, que son leyes de excepción". El periodista fue detenido por la agencia de seguridad interna de Polonia y su detención se alargó más de las 72 horas que son lo habitual. La legislación antiterrorista permite una detención de 14 días, además del nombramiento de un abogado de oficio o la incomunicación del detenido.

Para Etxeberria es "absolutamente extraño" no conocer ningún dato. En su opinión, lo que le ha pesado a Pablo, más que ser ruso, es ser vasco. El profesor en Derecho Procesal ha añadido que a través del consulado se puede conseguir nombrar a abogados del confianza del país para que contacten con Gonzalo Boyé, el abogado de González. Se supone que el 29 de mayo, cuando termine su prisión preventiva, habrá un juicio, por lo que es importante que Pablo pueda elegir un abogado de absoluta confianza.

Oihana Goiriena, esposa de Pablo González, vive esta situación con "incertidumbre y muchísima impotencia" porque no puede hacer nada al respecto. El pasado 24 de marzo recibió por carta el auto que ordena la prisión temporal de Pablo hasta el 29 de mayo, y esta ha sido "la primera y la última comunicación". Hace 3 semanas lo visitó el cónsul y el periodista estaba bien, desde entonces en su entorno no tienen ninguna certeza sobre su situación.

A pesar de todos los trámites que ha realizado el abogado Gonzalo Boye, de momento, no ha obtenido el permiso para visitarlo. Su abogada de oficio polaca renunció a defenderlo y ahora debe tener otra abogada pero la familia no tiene constancia sobre ello. Goiriena pide a las instituciones que presionen. El ministro de Asuntos Exteriores se reunió con su homólogo polaco y le pidió que agilizará las diligencias pero Goiriena no sabe "qué fuerza tiene esa presión".