Boulevard Guerra en Ucrania Ayestaran lanza un mensaje de tranquilidad a las familias vascas con niños en Chernóbil O.V. | EITB Media Publicado: 08/04/2022 09:15 (UTC+2) Última actualización: 08/04/2022 09:23 (UTC+2) Tras localizar a Anna, una niña de la zona de Chernóbil que tiene familia vasca, Ayestaran ha explicado que los combates que ha habido en esa zona de Ucrania no son los mismos que ha habido en Bucha o Irpin, aunque si los rusos vuelven, va a ser la primera zona que ocupen.

La salida de los soldados rusos de la zona de Chernóbil permite volver a respirar a sus vecinos ucranianos, y entre ellos, a los cientos de niños y niñas que cada año vienen a Euskadi.

Mikel Ayestaran viajó a esa zona de Ucrania para encontrar a Anna, una niña de 13 años que pasa las vacaciones en Euskal Herria, en Oñati, desde que tiene 6 años. Después de 1 mes de ocupación, los soldados rusos se han marchado de su pueblo y su familia regresa poco a poco a una especie de normalidad pero continúan sin teléfono y sin electricidad, además de llevar una mochila cargada de experiencias traumáticas. La familia de Anna estuvo 4 días escondida bajo tierra escuchando el ruido de las bombas, y tal y como ha constatado el corresponsal de EITB Media, se encuentran bien.

Ayestaran ha contado en "Boulevard" de Radio Euskadi que no sabía qué se iba a encontrar y ha calificado el encuentro con la pequeña como emocionante. El periodista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias vascas con niños en la zona de Chernóbil porque los combates que ha habido en la zona no son como los que se han vivido en Bucha o Irpin. El nivel de destrucción no es el que se está viendo en Mariúpol. Aunque los alimentos empiezan a escasear, ayer llegó un camión con ayuda humanitaria, "es gente muy dura y van a salir de esta" ha declarado el corresponsal desde Ucrania. La reacción de Anna cuando Mikel Ayestaran empezó a hablar con ella fue natural, "como si estuviera en la plaza de Oñati", pero ha añadido que "su futuro pasa por salir de aquí. Si los rusos vuelven, la zona de Chernóbil va a ser la primera que van a ocupar".

Eneko y Unax son los hermanos vascos de Anna, Zorione e Iñaki son sus padres de Oñati. Zorione Galdos no se puede quitar de la cabeza las palabras de Anna y no puede dejar de ver el vídeo de la niña, "la vimos muy bien, mejor de lo que esperábamos, pero hay que sacarles de allí, ver la cara de su madre fue una drama" ha declarado.