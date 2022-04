Entrevista Política Pernando Barrena: "Marruecos jamás va a ceder en su reivindicación de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias" O.V. | EITB Media Publicado: 13/04/2022 12:25 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 12:33 (UTC+2) El eurodiputado de EH Bildu ha calificado de "agresión inaceptable" lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Aunque también habría que hablar de la responsabilidad del Gobierno de Ucrania en el Dombás los últimos 8 años y de que "la OTAN ha llevado sus estructuras hasta la frontera con Rusia". Escuchar la página Escuchar la página

Pernando Barrena, europarlamentario de EH Bildu, estuvo a principios de mes en el Sáhara junto a otros integrantes del Intergrupo de apoyo al Sáhara occidental. En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi Barrena ha afirmado que los saharauis "no dan crédito a lo que ha hecho el presidente Sánchez. Es una canallada para los saharauis". En su opinión, también ha sido "una maniobra muy muy torpe" desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es como "un tiro en el pie para los intereses españoles".

El político ha afirmado que "nadie se cree las contrapartidas porque Marruecos jamás va a cesar en su reivindicación de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias". Ante dicha afirmación, Pernando Barrena ha explicado que cerca de dichas islas se han encontrado importantes yacimientos de petróleo y de unos minerales estratégicos para la fabricación de componentes electrónicos, por lo que "de momento hay una batalla diplomática" entre los dos gobiernos.

Además, el cambio de criterio del gobierno de España ha provocado el enfado de Argelia ya que Marruecos también reclama una parte del territorio argelino y eso es "una cuestión de seguridad nacional". De hecho, Argelia ha confirmado que va a vender a Italia el triple de gas que a España a partir del 2023 lo que traerá consecuencias a 3 niveles. Por una parte, ha explicado Barrena, Argelia suministrará el gas a Europa a través de un gaseoducto de Italia en vez de por Almería, lo que al Estado español le supone un "incremento de precios, además de la perdida de la soberanía energética de España y la perdida, también, de influencia ante el resto de los miembros de la Unión Europea".

En cuanto a la guerra en Ucrania, el eroparlamentario ha asegurado que las sanciones económicas contra Rusia "son adecuadas si están dirigidas a quién realmente tiene responsabilidades en la guerra, los grandes magnates rusos", pero a su entender, las sanciones "realmente están dificultando la vida diaria de los ciudadanos rusos, la UE no ha decidido meter mano en el patrimonio de los magnates rusos". En este contexto, ha calificado como "agresión inaceptable y una falta de sensibilidad enorme" las pintadas pro-rusas que han aparecido en albergues como el de Kastrexana, donde se acoge a personas ucranianas, con símbolos que pueden incrementar el daño a estas personas. "Lo que está haciendo Rusia es Ucrania no tiene nombre" ha asegurado el político de EH Bildu, pero también ha pedido hablar sobre la "responsabilidad del Gobierno de Ucrania en el Dombás los últimos 8 años y de la responsabilidad de la OTAN que ha llevado a sus estructuras hasta las mimas fronteras con Rusia y que está en el origen de la provocación de este conflicto", pero aún así, ha insistido en calificar como "totalmente inaceptable lo que ha hecho Rusia".

En otro orden de cosas, cree que la izquierda francesa debe realizar una autrocrítica tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas. Lo que le preocupa y le llama la atención es que estos resultados "anticipan la próxima batalla en Europa de una confrontación entre la defensa de principios democráticos básicos y el modelo que la ultraderecha va a tratar de imponer".

Pernando Barrena ha insistido en el Parlamento Europeo, sobre la situación en otra "frontera", la del río Bidasoa y de los migrantes fallecidos al intentar cruzar a Francia. A este respecto ha pedido que se habiliten corredores humanitarios para los migrantes, y que "sean personas identificadas para determinar si son migrantes económicos, refugiados etc".

Para finalizar, ha pedido que "no se tergiversen las cosas" tras las declaraciones de COVITE lamentando que Josu Urrutikoetxea portara el testigo de Korrika a su paso por Baiona, mientras el PP se plantea recurrir a la Fiscalía para que se determine si ha habido exaltación del terrorismo con la exhibición de pancartas y frases. A este respecto, Barrena no cree que sea un exceso pedir el respeto de los derechos de los presos cuando Korrika "es un espacio de reivindicación plural", aunque entiendo "que haya víctimas que no se sientan cómodas" por lo que hay que reivindicar esos derechos de los presos "sin incomodar a la víctimas. Entiendo que se hace así".