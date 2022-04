Boulevard Masculinidades igualitarias "Si los hombres no somos capaces de transformarnos esto no tiene solución" Publicado: 20/04/2022 15:21 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 15:25 (UTC+2) En Navarra se han agotado las plazas para el curso titulado "Construyendo Masculinidades Igualitarias" que ofrece el Gobierno de Navarra a través del INAI. Algo está cambiando en nuestro entorno cuando hablamos de Igualdad. Escuchar la página Escuchar la página

Por el momento han participado medio centenar de hombres, y 20 más están en lista de espera, para el siguiente curso de "Construyendo Masculinidades Igualitarias" que ofrece el Gobierno de Navarra a través del INAI, el Instituto Navarro de Igualdad.

Luis Corral, uno de los instructores del curso, ha declarado en "Boulevard" de Radio Euskadi que el perfil de los hombres que acuden al curso es de los más variado. Ha funcionado el boca a boca, y sobre todo el impulso y la implicación del Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro por la Igualdad, que ha sido clave. Entre los objetivos se encuentra el de "vivir en una sociedad que nos permita ser, sin mandato de género" y se trata de que los hombres interioricen que la pérdida de privilegios es una ganancia. Y por eso es un curso solo de hombres.

Los participantes han aprendido que hay que ir a la causa de la desigualdad y de la violencia machista, aunque no seamos parte de ella, "si los hombres no somos capaces de transformarnos esto no tiene solución" ha asegurado uno de los participantes en el curso. Ahora, los participantes, combaten los prejuicios y expresiones más comunes como el de yo por ser hombre no tengo que pedir perdón, ni hacer nada.