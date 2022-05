Entrevista Entrevista en Radio Euskadi Aburto, sobre su candidatura en 2023: "El partido decidirá, ya vendrá el momento para tomar una decisión" Iker González | eitb media Publicado: 02/05/2022 09:13 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 10:09 (UTC+2) "Nos falta un año para las elecciones y tenemos multitud de proyectos sobre la mesa, todavia no estoy en esa clave", ha dicho el alcade de Bilbao sobre su posible reelección. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

El alcalde de Bilbao, en estudios de Radio Euskadi. Foto de archivo: EITB MEDIA 19:14 min Whatsapp

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha indicado sobre su posible candidatura a la reelección en las municipales y forales de 2023 que "el partido decidirá y seguro que decidirá bien, si tenemos una ventaja es que las bases eligen, es un proceso largo y reposado. Tranquilidad, ya vendrá el momento para tomar una decisión".

En una entrevista realizada en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Aburto ha insistido en esa línea, y ha aseverado que "nos falta un año para las elecciones y tenemos multitud de proyectos sobre la mesa, todavia no estoy en esa clave".

Preguntado por la llegada del TAV a la villa bilbaína, el alcade ha reiterado la necesidad de "dar pasos, ya llegará la financiación". "Ahora es el momento de mirar hacia delante, por primera vez tenemos un acuerdo, un protocolo firmado"; y fijado la fecha de despues del verano, como probable para licitar el proyecto.

Aburto ha opinado que el hecho de que corresponda al Gobierno Vasco ejecutar las obras, una vez tenga las encomiendas de por parte del ministerio, "es un elemento que puede de alguna manera acelerar el poceso". No obstante, el alcade no se ha atrevido a fijar una fecha.

Por otra parte, el alcade ha indicado, sobre el caso del hombre que presuntamente ha asesinado a cuatro hombres en Bilbao, que están en un "momento de calma, calma tensa. La Ertzaintza está investigando, desde los servicios centrales, no desde comisaria de Bilbao. Hay que ser prudente, no podemos alarmar a la sociedad sin tener datos adecuados, esperamos a ver cómo se desarrolla la investigacion, no tenemos datos en ese sentido".