Boulevard Entrevista Paula Gil: "El Mediterráneo es una fosa abierta" EITB Media Publicado: 12/05/2022 11:09 (UTC+2) Última actualización: 12/05/2022 11:12 (UTC+2) Se trata de la primera enfermera que es presidenta de la ONG Médicos Sin Fronteras y ha analizado en "Boulevard" la actual situación de la pandemia así como la guerra en Ucrania.

Por primera vez en la historia de Médicos Sin Fronteras-España una enfermera ocupa la presidencia de esta organización no gubernamental. Se trata de Paula Gil que lleva muchos años ligada a esta ONG, trabajando tanto sobre el terreno como en los despachos, "pues sí, hace un par de años se modificaron los estatutos ya que solo médicos podían ocupar ese cargo y es una forma de mostrar el trabajo de las enfermeras y enfermeros".

Su trayectoria profesional en Médicos Sin Fronteras comenzó en 2003 con un proyecto sobre nutrición en Angola, en la ciudad de Matala. Entre 2007 y 2010 fue la Coordinadora de Programas sobre el VIH en Mozambique, en concreto en la capital, Maputo y en la ciudad de Lichinga.

Gil destacaba a la sociedad vasca como muy solidaria, "la sociedad vasca es especialmente solidaria, tenemos 500 mil socios colaboradores, 2 de cada 100 vascos son socios de Médicos Sin Fronteras.

Lleva pocos meses al frente de esta importante ONG, pero ha querido subrayar la importancia de los sanitarios estos últimos años en la pandemia, "las enfermeras y enfermeros han contenido la pandemia, es gracias a ellos que estamos mucho mejor además de la vacuna. En lugares donde no hay vacunas han atendido a pacientes en condiciones muy difíciles. La valía es extraordinaria".

La pandemia en el mundo

Sin embargo, no todo el mundo ha tenido las mismas posibilidades ante esta situación, "las personas que lideran los organismos oficiales, las que tienen la responsabilidad de contener la pandemia no han tenido la responsabilidad de tomar decisiones sobre las vacunas. Que las sigamos teniendo un sistema de distribución así… estaba claro que esto no iba a funcionar".

Los países más pobres lo han vuelto a pagar como afirmaba Gil, "las vacunas tienen caducidad muy corta y están llegando tarde. Muchas vacunas tienen que tirarse porque no se pueden administrar. Aquí ha prevalecido la política de nos vamos a salvar primero. Y los países más pobres no han tenido esa suerte".

Ucrania

Sobre la guerra en Ucrania la presidenta de Médicos Sin Fronteras quiere destacar "un fenómeno que nosotros celebramos, se han acogido a mas de 5 millones y medio de personas, pero no se ha aplicado lo mismo a personas que han huido de otros conflictos, como sirios, somalís y afganos que viven en campo de refugiados. El Mediterráneo es una fosa abierta".

"Se ha producido algo diferente de lo que nosotros vemos en otros contextos en los que estamos. Es una guerra que viene a añadir más dolor", ha añadido Gil..