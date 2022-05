Boulevard Entrevista "Han pasado 10 años de mi cáncer; me calmaba mucho dibujar" EITB Media Publicado: 30/05/2022 13:00 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 13:56 (UTC+2) Josune Urrutia Asua es ilustradora y ha participado en las 'Historias de la calle' de Arantza Sinobas de "Boulevard". Escuchar la página Escuchar la página

A Josune Urrutia Asua le dicen que tiene cáncer de ovario justo cuando a su padre le diagnostican cáncer de próstata. Con 43 años, justo a los 10 años del diagnóstico, hace el cómic "Hoy no es el día" que le lleva 3 años de trabajo.



"Han pasado 10 años de mi cáncer y he estado trabajando con mi experiencia todo el tiempo. Los proyectos me han ayudado a aterrizar cosas que pasaron que estaban desvanecidas, atomizadas", afirma Urrutia.

El tema de la maternidad también se cruzó en su vida, "toda mi vida (personal y profesional) estaba revuelta en ese momento. El cáncer me hace cambiar de ciudad, yo me veía en Madrid para siempre".

"No se está preparada nunca para esa noticia, es un impacto, se siente mucho susto, durante el proceso, no me derrumbé, estaba enfocada en curarme, muy centrada en mí. En el 2011, cuando terminó todo, es cuando lo hice".

Durante todo el tratamiento, en la muchas esperas que hay, llevaba una libreta encima y no paraba de dibujar. "Lo pasé todo en mi habitación de adolescente en casa de mis padres, es pequeña y agradable, leía mucho y dibujaba y pintaba con acuarelas muchos mandalas con forma de corazón que luego regalé a mi gente, me calmaba mucho dibujar".

Con 35 años, empiezan a salirle proyectos. Le dan becas y subvenciones que le permiten empezar a publicar sus primeros trabajos hablando de su experiencia con el cáncer (2017, Breve diccionario) "quería compartirla, sacar algo bueno para ayudar a los demás".