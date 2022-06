Boulevard Entrevista "No estamos saltando de alegría, no se acabó la explotación del maltrato que recibimos" Isusko AB | EITB Media Publicado: 10/06/2022 09:46 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2022 09:46 (UTC+2) El pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado la ratificación del convenio 189. Maria Juncay, portavoz de la Asociación Emakume Migratu Feministak ha estado en "Boulevard" para valorar esta nueva situación. Escuchar la página Escuchar la página

El pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar, entre otros, la protección por desempleo.

La ratificación ha salido adelante con 341 votos a favor, ningún rechazo y una abstención.

Este convenio garantiza que los derechos de las empleadas de hogar disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que las condiciones aplicables al resto de las personas trabajadoras.

Actualmente, las trabajadoras domésticas, enmarcadas en un régimen específico de la Seguridad Social, no tienen derecho a prestación por desempleo, algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó recientemente discriminatorio.

Maria Juncay, portavoz de la Asociación Emakume Migratu Feministak (Empleadas de Hogar de Bizkaia), ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, "no es lo mismo aprobar el dictamen que ratificar el convenio 189. No estamos saltando de alegría, no se acabó la explotación del maltrato que recibimos".

Juncay también reconocía que es algo positivo, "se ha reconocido en igualdad de condiciones. Claro que estamos contentas porque lo que no se dice no se oye. Venimos luchando desde hace muchos años, esto es fruto de las que ya no están".