Boulevard Entrevista "La sentencia no repara el daño. Alberto falta todos los días" Isusko AB | EITB Media Publicado: 30/06/2022 09:39 (UTC+2) Última actualización: 30/06/2022 09:39 (UTC+2) La madre de a única víctima española de los atentados de París en 2015 donde murieron 130 personas valora en "Boulevard" la sentencia. El principal acusado ha sido condenado a cadena perpetua. Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal de lo Criminal de París declaró culpables a los 20 acusados por su implicación en los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 que causaron 130 muertos y cientos de heridos en la capital francesa. El principal acusado, Salah Abdeslam, ha sido condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Los ataques se produjeron de manera coordinada en la sala de conciertos Bataclan, donde murieron 90 personas, en varios restaurantes de París y en el estadio de Saint Denis.

Cristina Garrido es la madre de Juan Alberto González Garrido, la única víctima española de los atentados, y valoraba así la decisión tomada, "la sentencia ha sido la aplicación de la justicia, la máxima pena que se podía aplicar. Los asesinos están muertos y a los imputados por colaboración les han puesto la máxima condena".

Tras diez años el dolor no desaparece, "la sentencia no repara el daño, Alberto falta todos los días. Las personas no resucitan. El dolor es el mismo. Yo sigo con asistencia, con la ayuda de un psicólogo. Se cierra una época de angustia".