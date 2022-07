Boulevard Sucursales bancarias ¿Cómo se vive en una localidad sin cajero automático ni sucursal? Publicado: 18/07/2022 12:28 (UTC+2) Última actualización: 18/07/2022 13:11 (UTC+2) Cada vez hay menos sucursales bancarias en pueblos de Gipuzkoa y Bizkaia. En Boulevard Radio Euskadi hemos viajado a Berrobi (Gipuzkoa), donde la media de edad de los vecinos y vecinas del pueblo es de 80 años y muchos de ellos dependen del autobús para ir a Tolosa. Escuchar la página Escuchar la página

Un centenar de localidades no dispone de oficinas bancarias, ni siquiera de un cajero automático. Según el Banco de España, en un año -desde septiembre de 2020 a 2021-, se cerraron en Euskadi 101 sucursales: hoy, 71.000 vascos no disponen de una sucursal en su municipio. Desde 2008 a 2021, el número de oficinas ha ascendido un 60 % en Navarra y un 42 % en la CAV.

De 88 municipios de Gipuzkoa, 19 no disponen ni de oficinas ni cajeros. Matilde Urdangarin y Milagros Tolosa son vecinas de Berrobi (Gipuzkoa) y nos cuentan cómo se las arreglan para tener dinero en efectivo en su día a día, puesto que la única tienda de comestibles del pueblo no acepta pagos con tarjeta de crédito. David de Miguel, alcalde del municipio, explica que el cajero del pueblo no está operativo a causa de un intento de robo: "Kuntxabank nos pide abonar mensualmente el mantenimiento del cajero para volver a tenerlo en funcionamiento, pero el importe es demasiado grande para un pueblo pequeño como Berrobi".

Álvaro Larrea, miembro de ADICAE Euskadi, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, informa que a nivel estatal 4 de cada 10 poblaciones no disponen de entidades bancarias, aunque en Euskadi "diría que esa cifra es un poco más baja".