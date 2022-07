Entrevista Entrevista en Radio Euskadi Erkoreka: "Las agresiones sexuales se han incrementado un 54 % con respecto a 2019 en el primer semestre" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 27/07/2022 09:59 (UTC+2) Última actualización: 27/07/2022 13:26 (UTC+2) El vicelehendakari y consejero de Seguridad, por otro lado, ha exigido a los dirigentes de la izquierda abertzale a que lance "un mensaje más contundente" ante "expresiones de desprecio y odio" contra la Ertzaintza. Escuchar la página Escuchar la página

Josu Erkoreka, entrevistado en 'Boulevard' de Radio Euskadi.

Josu Erkoreka, vicelehendakari y consejero de Seguridad, ha explicado en 'Boulevard' de Radio Euskadi que las agresiones sexuales han aumentado un 54 %, durante el primer semestre del año, con respecto a 2019, el último año de normalidad previa a la pandemia. Con respecto a 2021, el incremento ha sido del 31 %. En el global de delitos contra la libertad sexual, el incremento de delitos ha sido del 51 % con respecto a 2019 y del 20 % con respecto al año pasado.

El consejero, sin embargo, ha matizado que, en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, más que la actividad criminal en sí, han aumentado las denuncias. "Antes, las víctimas lo ocultaban y no lo compartían, querían olvidarlo cuanto antes", ha explicado, mientras que hoy en día, la "concienciación y sensibilización" de la sociedad ha contribuido a que aflore esa "criminalidad oculta", y "se tiene por delito lo que realmente lo es".

Erkoreka desconoce la evolución que tendrán estos delitos a lo largo del verano, pero advierte de que la estación "contribuye a que la gente esté en la calle, y favorece o propicia la multiplicación de delitos", entre los que se encuentran los que tienen componente violento.

El vicelehendakari también se ha referido a el veto a una ertzaina en las fiestas de Mutriku (Gipuzkoa) y a la agresión a otro agente en Vitoria-Gasteiz. Según Erkoreka, "están aflorando actitudes del pasado que considerábamos superadas". El consejero ha dicho que "lo de Mutriku parecía ser un episodio puntual de alcance municipal", pero que está "encontrando amparo a través de la red" y parece "organizado". "Estamos en camino de convertirse en algo más generalizado, que puede obedecer a un planteamiento orquestado, que es lo que intentamos de evitar", ha dicho.

El consejero ha apelado directamente a la izquierda abertzale para que de "orden estricta para que cese esa actividad". Erkoreka echa en falta "un mensaje más contundente de dirigentes nacionales" de EH Bildu ante estas "expresiones de desprecio y odio". "Creo que, para que se pueda cortar y no se vuelvan a reproducir estos episodios, es necesario un mensaje contundente de alguien relevante de la izquierda abertzale", opina.

"He visto que en el pleno municipal de Vitoria-Gasteiz sencillamente no se han pronunciado. He visto declaraciones elusivas como la de Arnaldo Otegi. Que no tengamos una serpiente de verano que no creo que sea positiva para nadie", ha dicho.