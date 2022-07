Boulevard timos en hostelería Consejos para que no te timen en una terraza Publicado: 29/07/2022 13:08 (UTC+2) Última actualización: 29/07/2022 13:08 (UTC+2) La OCU ha publicado un decálogo para advertir sobre los abusos que pueden registrarse en las terrazas de bares y restaurantes, las cuales suelen aumentar en verano. Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, nos informa sobre ello en 'Boulevard'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Terraza de un bar. Foto: EITB Media 12:14 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Consejos para que no te timen en una terraza

La Organización de Consumidores y Usuarios nos advierte sobre los abusos que pueden registrarse en las terrazas de bares y restaurantes. Para ello, ha sacado un decálogo orientativo para saber hasta qué punto podemos reclamar los consumidores. Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, nos ha aconsejado que la forma más práctica de que no nos timen es tener mucho cuidado con las picarescas y preguntar por todo aquello que pueda resultar tener un cobro añadido. Asimismo, nos ha informado de qué cobros son legales y cuáles no:

- ¿Se puede cobrar por el servicio en terraza? Sí, siempre y cuando ese servicio esté fijado en la lista de precios.

- ¿Se puede cobrar por un aperitivo que no hemos pedido? Sí, siempre y cuando ese servicio esté fijado en la lista de precios. En este caso, Loizaga insiste en que preguntar es lo más efectivo. Si no te lo comes, no te lo pueden cobrar.

- ¿Se puede cobrar por reservar una mesa? No. Lo que sí se puede hacer es pedir una especie de fianza, y luego descontarlo de la cuenta.

- ¿Se puede cobrar el cubierto? No.

- ¿Se puede poner el precio sin IVA en la carta? No, debe aparecer el precio final del producto.