Joseba Segura, obispo de Bilbao: "Los 14 casos de abusos sexuales no me parecen pocos, pero sé que hay más" Publicado: 11/08/2022 10:45 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2022 11:46 (UTC+2) Sobre el 'caso de Gaztelueta', el obispo de Bilbao declara que en una situación similar trataría de que el profesor reconociera los hechos, y añade que escribiría una carta con "términos diferentes".

Joseba Segura, obispo de Bilbao, ha informado que la Comisión del Obispado de Bilbao está estudiando 14 casos de presuntos abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia Católica por parte de sacerdotes. Ha reconocido ser un número "bastante grande", y no duda en que haya más casos que no han visto la luz. No obstante, ha subrayado que, en comparación con otras Iglesias del mundo, no cree que la proporción de "depredadores" sea tan grande, refiriéndose a Irlanda y Estados Unidos.

En cuanto al 'caso Gaztelueta', Segura opina que la carta del Opus Dei se queda corta y que, en una situación similar hubiera escrito una carta "con términos ligeramente diferentes", pero ha añadido que debe de respetar la decisión tomada por la dirección del Opus. Asimismo, opina que la respuesta correcta en ese tipo de situación sería tratar de que el profesor reconociera los hechos e intentar tener un acercamiento con la familia. "La dirección de Opus Dei dice que respeta la Sentencia Judicial, pero considera que no pueden forzar al profesor a reconocer lo que dice que no ha sucedido", explica.

Sobre la responsabilidad de la mujer en la Iglesia, ha dicho que tienen "un papel fundamental" en la vida parroquial y opina que "hay que cambiar las cosas y darles las responsabilidades que tienen". No obstante, subraya que forman parte de una Iglesia global con sus procesos y sus tiempos a la hora de tomar determinadas decisiones.

Asimismo, ha declarado que están viviendo un momento de apuro en lo que respecta a la vocación religiosa porque no disponen de mucha gente con una dedicación plena al trabajo episcopal. Sin embargo, se ha mostrado positivo por la ordenanza de dos sacerdotes nuevos este pasado año.