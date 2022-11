Boulevard Entrevista Una jueza cambia el nombre de 'Hazia' a 'Zia', "¿Por qué en latín sí y en euskera no?" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 03/11/2022 09:49 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2022 10:24 (UTC+1) La abogada Olga Rodríguez ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi para intentar alcara la polémica surgida por la no aceptación del nombre 'Hazia' para una niña recién nacida. Escuchar la página Escuchar la página

Los padres de una bebé han decidido que su hija se lame Hazia, pero la jueza del registro lo ha rechazado porque dice que es un sustantivo y por no haber nadie registrado así.

Los padres, ahora, no buscan alternativa y la jueza, con la ley en mano, impondrá el de 'Zia', la fórmula latina del nombre y no la vasca si los padres no buscan otro nombre. Significa lo mismo, pero 'Zia' solo tiene una acepción, semilla, 'Hazia', en cambio, tiene varias, por un lado semilla, pero luego está la de la polémica... semen.

La familia tiene claro que batallará y recurrirá a la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública, en Madrid.

La abogada Olga Rodríguez decía en "Boulevard" que los jueces "tratan de proteger el honor de la persona" pero se pregunta "¿por qué en latín sí y en euskera no?".

Los jueces tienen el poder de elegir un nombre, pero los padres "tienen un plazo para escoger nombre y si no lo hacen provisionalmente la jueza elige uno parecido".

Es habitual "que los padres intenten innovar, poner nombre único, que nadie más lo tenga y se tiene que hacer una labor de investigación".

Testimonio de la abuela: