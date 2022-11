Entrevista Entrevista Arregi: "Lo que no nos parece viable es el transporte de ese material por estos caminos" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 09/11/2022 09:10 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 09:10 (UTC+1) En relación al parque eólico de Piaspe de la empresa Statkraft el alacalde de Zestoa ha aclarado en Radio Euskadi que no tienen competencia "para impedir o condicionar un proyecto de estas características" Escuchar la página Escuchar la página

El Ayuntamiento de Zestoa emitía ayer dos comunicados en relación al parque eólico de Piaspe, proyecto de la empresa noruega Statkraft.

Por la mañana señalaba que ante la escasa información Zestoa no lo apoyaba aunque mantenía su intención de seguir estudiándolo y por la tarde en una segunda nota con una matización incluida ya que desaparecía la expresión "no apoyar" y manifiesta su disposición a "analizar" el proyecto.

El alcalde Mikel Arregi aclaraba en "Boulevard" que se "celebró una asamblea el viernes y el sábado hicimos una valoración". Como Ayuntamiento confirmaba que "no nos hemos desmarcado, lo único tenemos puntos de vista diferentes y lo que no nos parece viable es el transporte de ese material por estos caminos. Nos parece imposible a no ser que se modifique urbanísticamente".

"Los ayuntamientos implicados lo único que hemos recibido es una declaración de intenciones de la empresa Statkraf, pero no tenemos competencia para impedir o condicionar un proyecto de estas características" añadía.