Boulevard Reportaje ¿Qué es la autoestima, de dónde viene? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 15/11/2022 14:29 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 15:16 (UTC+1) La psicóloga Tania Mardones lo explica en "Boulevard". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página ¿Qué es la autoestima, de dónde viene? Tania Mardones 10:53 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tania Mardones, la experta en emociones de cabecera y psicóloga por el colegio de psicología de Bizkaia nos hablado esta semana de la autoestima.

"Parece que últimamente se resume en que es un saco roto donde metemos todo… creo que no sabemos muy bien de lo que hablamos. Autoconcepto son esos pensamientos y/o opiniones que tengo sobre mí. Y ls autoestima es la relación sentimental que tengo conmigo misma. Puedo pensar que soy inteligente, pero siempre no me siento así".

Siempre se puede cambiar, "no viene en el código genético. Dentro de nosotros hay muchas Tanias; a qué parte de mi quiero, a la ansiosa, a la inteligente, a la más dramática… no es tan sencillo qué hacer para mejorar".

La autoestima… ¿De dónde viene? "Me gustaría desmontar un poco este mito que se está construyendo de quiérete más, hazlo por ti mismo, sé independiente que se escucha y lee en los libros de autoayuda… como si fuera tan sencillo. La autoestima depende del amor que nos dan las figuras de apego".

Para mejorar cómo nos sentimos con nosotros mismos hay puntos de referencia importantes como pilares de la autoestima, "el autoconocimiento, si no me gusta algo de mi…. cambiarlo. Nos tenemos responsabilidad de nosotros mismos y hay que cuidar la coherencia de lo que yo quiero ser".