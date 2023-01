Boulevard Entrevista Pablo González continuará en prisión, "la verdad es que lo esperábamos" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 11/01/2023 10:26 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 10:26 (UTC+1) Tras un año detenido en Polonia la mujer del periodista vasco Oihana Goiriena contaba en RadiO Euskadi que ahora "los abogados están con las miras en la vista del 23 de febrero". Escuchar la página Escuchar la página

El periodista Pablo González continuará en prisión, en Polonia, donde está encarcelado desde hace casi un año.

El Tribunal de apelaciones ha rechazado el último recurso presentado contra la prórroga de prisión. En "Boulevard" hemos entrevistado a su mujer, Oihana Goiriena, que no se extraña de la decisión, "la verdad es que lo esperábamos, no teníamos esperanza que la decisión fuera un no".

Los abogados están ahora con las miras en la vista del 23 de febrero, justo cuando se cumple un año.

En cuanto a las causas de la acusación se sigue sin novedad, "no sabemos nada más. Tenemos confianza en el trabajo de los abogados, que esto se va a arreglar, pero que esto va lento y este caso lo debemos tomar con paciencia".

La última comunicación fue a finales de noviembre, después de la última visita, "todo sigue igual, echa en falta a los hijos, hablar con ellos, está pidiendo a los abogados que peleen para que le dejen hablar por teléfono. Está con ánimos, con ganas de hablar".