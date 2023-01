Boulevard Entrevista "Quiero saber si mi pareja ha maltratado a alguien con anterioridad" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 13/01/2023 10:05 (UTC+1) Última actualización: 13/01/2023 10:48 (UTC+1) A Emma Larreta le asestaron 27 puñaladas en 2007 y sobrevivió de milagro. En "Boulevard" afirmaba que si hubiera sabido que estaba con un maltratador "no me hubiera pasado". Escuchar la página Escuchar la página

Emma Larreta tiene 32 años y es víctima de violencia machista. Su expareja le asestó 27 puñaladas en 2007 en la tienda en la que trabajaba; sobrevivió de milagro por la suerte de que pasara por allí una concejal y su escolta.

Fueron muchos meses de hospital, morfina, rehabilitación... más de una década después dice "que está cosida a cicatrices" y tiene reconocida un 39 % de discapacidad por violencia de género.

Ha trabajado mucho para visibilizar a las mujeres discapacitadas por ataques machistas que son el 20'7% de las víctimas.

En "Boulevard" de Radio Euskadi se emocionaba y decía que "es difícil hablar de protocolos cuando tú no has tenido que estar delante a alguien que quiere quitarte de en medio. Hablo desde la perspectiva de una persona a la que han intentado matar".

Pasado el tiempo "me enteré de que había tenido un episodio violento con otra pareja. Si hubiera sabido aquello con anterioridad no me hubiera pasado esto".

Emma Larreta era clara y contundente ante la posiblidad de tener información previa si está con una persona con antecedentes de violencia machista, "no quiero ser frívola, pero me parece tan importante saber si mi pareja ha maltratado a alguien con anterioridad. Quiero tener esa información".

El 40% de las agresiones son de reincidentes, "no creo en la reinserción de los depredadores sexuales y maltratadores".

Y sobre que los vigilados sean los agresores lo tiene claro "eso es de cajón de madera, yo pedía que le pusieran una pulsera y me dijeron que no. Tenía escolta. Bastante tiene la mujer. Es él el que ha hecho mal y el que tiene que sentirse avergonzado".