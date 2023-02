Boulevard Deporte Escolar Incidentes en un partido de fútbol infantil femenino en Bilbao Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 07/02/2023 12:32 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2023 14:46 (UTC+1) El árbitro tuvo que sacar la tarjeta negra por los insultos, amenazas y peleas entre los padres en la grada. Escuchar la página Escuchar la página

Este sábado un partido de deporte escolar volvió a estar en el punto de mira por los incidentes en la grada. El árbitro del Bilbao Artizarrak - Pauldarrak de Barakaldo, de categoría infantil femenina, tuvo que sacar la tarjeta negra por los insultos, amenazas y peleas entre los padres en la grada.

La tarjeta es un primer aviso antes de suspender el partido y en este caso hizo que desalojaran a los padres de las gradas.

Aitor Alonso es el presidente del Pauldarrak y decía en "Boulevard" que "por desgracia pasó este incidente que condenamos enérgicamente. En el campo no hubo nada, pero hay situaciones que se nos escapan de típicos comentarios en la grada que no se deben dar. El ejemplo que estamos dando no es el más adecuado".

Es un fenómeno en aumento guste o no, "quiero creer que es puntual; los clubes estamos trabajando en ello. No es general, pero sí es verdad que cuando surge tenemos que responder a ello".

La tarjeta negra "está bien. No tenemos que olvidarnos que los verdaderos protagonistas son los niños y las niñas; nosotros como adultos da igual el deporte que sea tiene que ayudar, acompañar y animar".