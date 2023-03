Nutrición Boulevard Nutrición ¿Cómo hay que tratar la obesidad infantil? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 01/03/2023 14:34 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2023 14:34 (UTC+1) Cerca del 25% de los niños vascos sufren obesidad o sobrepeso. Escuchar la página Escuchar la página

La nutricionista Lur Garmendia ha hablado hoy en "Boulevard" de Radio Euskadi de la obesidad infantil.

Ha dado algunas pautas sobre cómo tratar con los niños este tema que debe cuidarse mucho. De adaptar costumbres saludables para que no se convierta en obsesión y para que ponerles a dieta no sea contraproducente porque en muchos casos lo es si no se hace bien..

Los datos de hoy en día son bastante alarmantes. Cerca del 25% de los niños vascos sufren obesidad o sobrepeso y sólo según 'Save The Children' solo un 40% de los niños vascos con edades comprendidas entre los 4 y 14 años consumen frutas y verduras a diario.