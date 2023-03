Boulevard Reportaje ¿Por qué nadie quiere ser director de colegio? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 08/03/2023 11:35 (UTC+1) Última actualización: 08/03/2023 12:33 (UTC+1) Es muy habitual que no haya voluntarios y/o voluntarias para dirigir un centro educativo público en Euskadi. En "Boulevard" hemos estado con tres directoras. Escuchar la página Escuchar la página

Dirigir no es nada fácil, y en muchas ocasiones las personas elegidas sienten que no compensa. Pasa en muchos sectores laborales a nuestro alrededor, se meten muchas más horas, te llevas preocupaciones a casa, tienes que tomar decisiones que no todo el mundo comparte o entiende, y todo a cambio de un plus económico que muchas veces se queda corto.

Ni siquiera obtienes el reconocimiento que merecerías, eso es lo que sienten muchos profesionales de la educación en Euskadi.

Es muy habitual que no haya voluntarios y/o voluntarias para dirigir un centro educativo público en Euskadi, y tampoco todo el profesorado está preparado para este cargo.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha anunciado hace unos días que quiere darle la vuelta a esta situación con una nueva norma que quiere amparar, formar y reconocer a los equipos directivos de los centros de enseñanza vascos.

En "Boulevard" de Radio Euskadi han estado tres directoras de centros, Idoia Pujana, directora de instituto Botikazar de Bilbao, Ana Mendizabal, directora del instituto de enseñanza secundaria Miguel de Unamuno también de Bilbao y la directora Edurne Rangel, al frente de Okondo Eskola, en Araba, una escuela de educación infantil.

Las tres nos dan sus razones de por qué dieron el paso de presentarse a la dirección del centro.