En un nuevo episodio de nutrición con Lur Garmendia, y coincidiendo con el 8 de Marzo, en "Boulevard" hemos hablado sobre nutrición y mujeres.

En el programa siempre se empieza el espacio sobre nutrición con las consultas que dejan los oyentes en el 688 840 840 y la verdad que casi todos si no todos mensajes de audio que se reciben son de mujeres, "no me extraña, aunque los hombres cada vez están más concienciados son las mujeres las que parece que tienen ese papel de cuidar de todos".

Además, la mayoría de las nutricionistas sois mujeres... "la verdad es que sí, el nutricionista es un profesional sanitario que cuida… todas las que conozco yo son mujeres".

Parece que las cosas va cambiando, "cada vez hay más hombres en las consultas… aunque sigue habiendomuchas más mujeres, pero esto va cambiando; y si vienen menores la mayoría de veces vienen con la madre".

