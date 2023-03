Boulevard Reportaje Las familas monoparentales tienen muy "difícil acceder a ayudas" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 09/03/2023 10:01 (UTC+1) Última actualización: 09/03/2023 10:01 (UTC+1) El Tribuna Supremo anula una sentencia del TSJPV que falló a favor de una madre y le concedió doble permiso por el nacimiento de su hijo. La Asociación Madres Solteras por Elección califica la sentencia como "muy decepcionante". Escuchar la página Escuchar la página

El 8 de Marzo llegó con una sentencia que afecta de lleno a las familias monoparentales, porque además dicta jurisprudencia y es que el Tribunal Supremo ha rechazado a una madre soltera de Bilbao acumular también el permiso de paternidad.

Hasta ahora numerosos juzgados habían reconocido el derecho de las madres de familias monoparentales a disfrutar de un segundo permiso. De hecho a esta mujer bilbaína el Tribual Superior de Justicia se lo reconoció, pero la Seguridad Social recurrió la sentencia y el Supremo ha dado la razón a la Seguridad Social.

Dicta la sentencia que los premisos son individuales y que los jueces no pueden cambiar la ley, sólo interpretarla. Así que, como conclusión, las familias monoparentales solo podrán tener 16 semanas de permiso y no 32 al no poder acumular el permiso que le correspondería al segundo progenitor.

Alazne Páramo es portavoz de la Asociación Madres Solteras por Elección y afirmaba en "Boulevard" que "es una sentencia muy decepcionante. Ellos establecen que la normativa actual no recoge el modelo monoparental y ellos no ven más allá".

Y las familias monoparentales piden "todo lo relacionado con la conciliación, nuestro gasto es muy fuerte, es difícil acceder a ayudas. Cuando solo hay una persona al frente es muy difícil hacer frente a todos los gastos".