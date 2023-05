Entrevista 14 meses en prisión Novedades y última hora del caso Pablo González que "ya no está incomunicado y comparte celda" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 04/05/2023 09:20 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2023 10:01 (UTC+2) Desde la plataforma 'Free Pablo' se muestran sorprendidos por las informaciones que han salido en las que le vinculan con Rusia. Así mismo, cabe destacar que ya no está incomunicado y comparte celda. Escuchar la página Escuchar la página

Hay varias novedades en el caso Pablo González. Una de ellas es que ya que no está incomunicado y comparte celda.

Por otro lado, la oposición, por mediación de la 'Fundación Boris Nemtso', ha publicado informaciones que le vinculan con Rusia, aunque no han presentado pruebas.

Juan Teixeira, periodista, amigo de Pablo González y portavoz de la plataforma 'Free Pablo', confirmaba que todo "es bastante extraño. No se de donde pueden salir esas informaciones, solo pedimos un juicio rápido y justo y si esas pruebas existen que las muestren".

Lleva 14 meses en prisión y Teixeira dice que "no encuentran pruebas, por eso lleva tanto tiempo, no tienen más acusaciones. Lo han vendido como que han detenido un espía ruso en la frontera, y al no encontrar pruebas les es complicado soltarlo sin más".