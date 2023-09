Boulevard Entrevista Esther Erice vota en contra de rebajar la condena a Ángel Boza, de La Manada: "No es un cálculo aritmético" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 12/09/2023 11:57 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2023 11:57 (UTC+2) En "Boulevard" de Radio Euskadi explicaba sus argiumentos par avota ren contra de la resolución judicial del Tribunal Superior de Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy se ha conocido la resolución judicial del Tribunal Superior de Navarra de rebajar en un año la pena a Ángel Boza, uno de los condenados de 'La Manada'. Boza es uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

Le bajan la condena de 15 a 14 años y argumentan que como con la llamada "Ley del sí es sí" se reduce el mínimo de la pena, pues es proporcional rebajar también la condena, en un año porque la nueva horquilla penal favorece al condenado.

Sin embargo, esta resolución no se ha tomado por unanimidad y contiene un voto particular en contra. De los tres magistrados que componen la sala de lo civil y lo penal dos han votado a favor, y una en contra; se trata de la magistrada Esther Erice, experta en casos de violencia de género, que ha estado en "Boulevard" para contarnos por qué ha votado en contra de la revisión y de la rebaja de la pena de este condenado por la violación grupal de los Sanfermines de 2016:

"La Ley denominada del 'Sí es sí' rebaja los mínimos de algunas penas, en este caso los hechos que fueron juzgados… la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años:. No procede porque se trata de interpretar la sentencia del Tribunal Supremo y yo creo que no es un cálculo aritmético… y en su argumentación no veo necesario rebajar".