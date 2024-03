Boulevard 13-M. Asesinato Ángel Berrueta Aitziber Berrueta: "Desde hace 20 años hemos aprendido a vivir sin felicidad" Radio Euskadi Publicado: 13/03/2024 15:34 (UTC+1) Última actualización: 13/03/2024 15:34 (UTC+1) Recogemos el testimonio de la hija de Ángel Berrueta, en el 20º aniversario de su asesinato por un policía nacional (Valeriano de la Peña) y su hijo en su panadería del barrio Donibane de Iruñea.La familia sigue reclamando que las instituciones les reconozcan como víctimas de motivación política. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Aitziber Berrueta, hija de Ángel Berrueta, entrevistada en el programa Boulevard de Radio Euskadi. 9:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ángel Berrueta fue asesinado por negarse a colocar en su panadería un cartel de ETA-EZ, dos días después de los atentados del 11-M y en un momento en el que el Gobierno de España responsabilizaba de la autoría de los atentados exclusivamente a ETA. La familia mira más allá de los autores condenados por el asesinato, a la responsabilidad directa de la manipulación informativa generada por el Gobierno del presidente José María Aznar.

Sería la víctima 194 tras el 11-M, víctima de motivación política, pero las instituciones no lo han reconocido todavía. La familia espera que ahora den ese paso a través de la Ley Foral de víctimas de violencia policial y de motivación política. Desde el asesinato de Ángel Berrueta, su familia no ha tenido ni reconocimiento ni paz, con duras cargas policiales contra quienes se concentraron en el tanatorio y amenazas posteriores durante años que han sido denunciadas pero no investigadas.