07/01/2022 15:40 Santiago Cervera Covid Santiago Cervera: "Si hay un derecho a no vacunarse, habrá que asumir esas consecuencias" EITB Media El experto sanitario Santiago Cervera opina que no hay que hacer ninguna excepción con Novak Djokovic, "está haciendo algo más que intentar jugar un torneo".

El médico Santiago Cervera lo tiene claro, "no hay que hacer ninguna excepción" en el caso de Novak Djokovic, "de ninguna manera". En palabras a "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi ha explicado que la vacunación no es una obligación, pero "si hay un derecho a no vacunarse o a no decir que estás vacunado, habrá que asumir esas consecuencias". En países como Francia, Italia o Grecia se está yendo a una vacunación obligatoria de facto, ya que aunque no hay una ley para obligar a la población a vacunarse, se achica el espacio a quienes se niegan a hacerlo.

Por otra parte, en Euskadi el índice R0 lleva varios días de descenso, este índice señala cuantas personas contagia cada positivo. El médico señala que se están viendo datos de "cierta esperanza" en cuanto a la disminución de la covid pero que hasta la semana que viene no se puede confirmar si esto va hacia arriba o no. De hecho, en su opinión, "todavía vamos a tener 10-15 días de subida significativa y todavía queda por verificar el efecto de Nochevieja".