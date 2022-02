07/02/2022 15:11

Crónica de Euskadi

Política

Santiago Cervera: "UPN debe decir qué significa este posible acercamiento al PSOE"

O.V. | EITB Media

Cervera fue expulsado de UPN en 2008 por no apoyar los presupuestos de Zapatero, ahora se repite lo mismo con Adanero y Sayas que no han votado a favor de la Reforma Laboral, "me lo estoy pasando bien viendo lo que está pasando. Lo fundamental es si UPN puede decir qué quiere de cara al futuro".

Pancarta de apoyo a Sayas y Adanero tras votar en contra de la Reforma Laboral. Foto: EFE 5:23 min