23/01/2022 11:24 Crónica del Fin de Semana ENTREVISTA García: "Existen intereses cruzados, políticos, para que algunos partidos no apoyen la reforma laboral" Txabi Segovia | EiTB Media La secretaria general de CCOO Euskadi ha reconocido que "no hay comunicación" con ELA y que hay "más unidad" con LAB. Cree que estamos ante "un debate ficticio" cuando se exige la prevalencia de los convenios autonómicos, porque en Euskadi no existe un problema.

Entrevistada en "Crónica de fin de semana" de Radio Euskadi, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha asegurado que la reforma laboral es "netamente positiva" porque "incide en el principal problema de este país: la precariedad y la temporalidad". La líder sindical ha recordado que supondrá "un cambio radical" al convertir el contrato indefinido "el contrato normal".

Ante el rechazo de algunos sindicatos, García ha afirmado que "no es entendible que haya sindicatos que no lo apoyen". Ha señalado que "ELA y LAB no van a reconocer que los acuerdos son positivos". Ha acusado a ambos sindicatos de "mentir" porque "dicen que no se mejoran las indenmizaciones por despido". García ha indicado que con los contratos indefinidos "tienen derecho a una indenmización".

Preguntada por la prevalencia de los convenios autonómicos, la responsable de CCOO Euskadi cree que estamos ante "un debate ficticio", aunque ha añadido que les "hubiera gustado que estuviera reflejado en el acuerdo, pero es un debate ficticio porque en Euskadi no existe un problema".

Respecto a las reticencias de algunos partidos a dar su apoyo, como ERC, PNV o EH Bildu, Loli García cree que existen "intereses cruzados que no tienen mucho que ver con el contenido del acuerdo".

Cuestionada sobre la relación entre CCOO y ELA, García ha reconocido que "no hay comunicación" a pesar de que "CC.OO. ha buscado los espacios de unidad, pero es difícil cuando ELA no tiene interés". Con LAB "existe más unidad".