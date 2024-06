Crónica del Fin de Semana 89 años de Alcholicos Anónimos Ander: “Mi vida de resumia en comprar, mentir y ver donde podía conseguir, si no tenía alcohol” Francisco Javier San Martín Publicado: 08/06/2024 12:06 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2024 12:34 (UTC+2) Alcohólicos Anónimos cumple 89 años tendiendo la mano a quienes necesitan ayuda con la bebida. Un sólido programa de recuperación ha sacado del alcoholismo a miles de personas en todo el mundo. Escuchar la página Escuchar la página

Alcohólicos Anónimos cumple 89 años tendiendo la mano a las personas que necesitan ayuda con la bebida. Aunque sus integrantes se consideran enfermos crónicos toda la vida, un sólido programa de recuperación ha sacado del alcoholismo a miles de personas en los 115.000 grupos repartidos por todo el mundo.



Begoña y Ander, dos de las personas integrantes de una de las Comunidades de Bizkaia, han contado cómo bajaron al infierno y salieron de él, con la ayuda de Alcohólicos Anónimos, en Crónica de Euskadi Fin de Semana de Radio Euskadi.



"Cuando llegué a alcohólicos anónimos fue para mí un alivio porque descubrí que no era ni una loca, ni una viciosa, sino que tenía una enfermedad. Me he resistido mucho tiempo a reconocer que soy alcohólica".



"Mi vida de resumía en comprar, mentir y ver donde podía conseguir, si no tenía alcohol".



Testimonios como estos son habituales en las reuniones de Alcohólicos Anónimos.



En España existen actualmente 616 Grupos, 19 de ellos en Bizkaia, aunque uno de los más antiguos se creó en Rentería.



Integrantes de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos relatan cómo salieron de las garras de la bebida y animan a otras personas con el mismo problema a seguir su camino.