04/10/2021 19:05 Distrito Euskadi DISTRITO LEGAL José Manuel Villar: "El seguro de patinete no es obligatorio, pero sí recomendable” Hoy repasamos códigos y ordenanzas, para ver si lo de movernos en patinete por la ciudad nos sale rentable. Lo hacemos con la abogada Susana Sucunza, y con José Manuel Villar secretario general de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Repasamos la ordenanza sobre el patinete eléctrico, con Susana Sucunza y José Manuel Villar. 23:41 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En nuestro DISTRITO LEGAL ponemos el foco en el patinete eléctrico, y analizamos lo que dicen las ordenanzas y lo que como ususarios debiéramos tener en cuenta.

El patinete eléctrico no se considera vehículo a motor, y como tal, no tiene obligación de tener un seguro. Pero la abogada Susana Sucunza y José Manuel Villar secretario general de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nos hablan de la importancia de tener seguro, aunque no sea obligatorio.

Además nos recuerdan que sí nos pueden multar, con hasta 500 euros, por circular bajo la influencia del alcohol, u otras drogas.