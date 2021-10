26/10/2021 18:12 Entrevistas DIRECCIÓN DE ESCENA Lucia Astigarraga, "ingeniera del drama" El próximo 31 de octubre, la directora de escena getxotarra estrena 'Carmen', de Georges Bizet, en el Teatro Aachen de la ciudad alemana de Aquisgrán; una Carmen transgénero. "Si hace cinco años me dices que iba a estar haciendo ópera, me hubiera quedado alucinada", confiesa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Lucía Astigarraga apuesta por una 'Carmen' transgénero en su revisión de la ópera de Bizet 25:11 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Lucía Astigarraga es Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid e Ingeniera Química. De familia "muy de Ciencias", Astigarraga reconoce que, aunque "el entorno pesa mucho", siempre le ha gustado "la farándula". Reflejo de ello son los "guiones de concursos" que escribía para la familia a la que, con 7 u 8 años, tenía "fritos" con sus "galas inventadas de Nochevieja". Otros recordarán su etapa en el Club Gimnasia Ritmica Sakoneta, de Leioa.

Fue tras retirarse como gimnasta cuando comenzó a pensar en qué era lo que de verdad llenaba su vida; una reflexión que le llevó a dar sus primeros pasos en el teatro gestual. Hoy en día le gusta definirse como "ingeniera del drama" porque "en los proyectos en los que participo aporto mucho esa parte ingenieril, de organización".

Lucía Astigarraga ha tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con Calixto Bieito en diferentes proyectos, y durante once meses ha sido adjunta a la dirección artística del Teatro Arriaga. A días de estrenar su propia visión de la 'Carmen' de Bizet, Lucía confiesa que es ahora cuando se ha dado cuenta de todo lo aprendido junto a él: "Para muchísimos problemas que me surgen, tengo una referencia de ya sé lo que haría Calixto". También fue Bieito quien le abrió las puertas a la ópera, su actual pasión, aunque "si hace cinco años me dices que iba a estar haciendo ópera, me hubiera quedado alucinada".

Su 'Carmen' de Bizet, está llamada a no pasar desapercibida: "Mi pauta fue hacerlo desde la total libertad y experimentar". "Carmen es una mujer transgénero y todos los prejuicios que tiene Don José hacia ella, todos los conflicto y las dudas, versan hacia esa dirección". El euskera también estará presente en su versión.