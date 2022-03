Entrevistas PERIODISMO INDEPENDIENTE Judith Torrea: Reporterismo a vida o muerte en Ciudad Juárez Publicado: 25/03/2022 19:33 (UTC+1) La navarra Judith Torrea es periodista especializada en narcotráfico, crimen organizado, pena de muerte, inmigración y política en la frontera de México con EEUU. En 2010 recibió el Premio Ortega y Gasset, en la categoría digital, por el blog 'Ciudad Juárez, en la sombra del narcotráfico'. Escuchar la página Escuchar la página

La periodista navarra Judith Torrea (Ilarregi, 1973) confiesa que desde pequeña soñaba con conocer México, pero que llegó a Ciudad Juárez por casualidad. Nada sabía de la ciudad que hoy define como "el paradigma del capitalismo". Torrea rememora para 'Distrito Euskadi' por qué decidió instalarse en "una de las ciudades más peligrosas del mundo", y por qué sigue ejerciendo su profesión en un lugar donde "el crimen organizado está completamente impregnado en toda la sociedad", incluidas las fuerzas de seguridad, "que son fuerzas de inseguridad", matiza.

El peligro de ejercer el periodismo en Ciudad Juárez

Judith Torrea reconoce que el nivel de riesgo en el desempeño de la profesión es mayor "si eres un periodista independiente y vives en esa realidad", como es su caso, aunque asegura no tener miedo. "El único miedo que tengo en esta vida es a no hacer lo que siento que debo de hacer en un determinado momento, y creo que nunca me he traicionado a mí misma. El periodismo es servicio público; es una misión, te paguen o no te paguen", también "en situaciones de vida o muerte como la que yo vivo y viven muchísimas personas en esta ciudad".

Denuncia Torrea que, pese a que apenas logren una reseña en las páginas de internacional, "las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez continúan, y son más que cuando yo empecé a reportar esta situación". Nunca olvidará los primeros contactos con madres de chicas desaparecidas y su capacidad de "convertir la adversidad en fortaleza". Una realidad que le atrapó y por la que decidió quedarse cubriendo la frontera.

Pese al altísimo índice de impunidad de los delitos que se comenten en Ciudad Juárez, Judith Torrea asegura que no le preocupa tanto su seguridad como continuar haciendo su trabajo. Su receta para sobrevivir: "Aprender a cuidar tu alma".