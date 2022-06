Entrevistas ACTIVISMO FEMINISTA "No podemos hablar de tal forma que acabe cayendo ni siquiera un miligramo de culpa en las prostitutas" Publicado: 08/06/2022 19:52 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 19:52 (UTC+2) La escritora, periodista e investigadora feminista Cristina Fallarás dice no entender "como hemos llegado al punto de tener que decidir entre abolición y regularización". Para la técnica de Igualdad Tere Sáez es necesario plantear medidas integrales y reales que faciliten una salida alternativa. Escuchar la página Escuchar la página

En apenas tres días, la violencia ejercida contra las mujeres deja en la web de EITB titulares como estos:

- Ingresa en prisión por maltratar a su expareja el abogado Miguel Alonso Belza

- Beasain condena la agresión sexual ocurrida en la última noche de fiestas

- Tres hombres detenidos en Vitoria-Gasteiz acusados de violencia machista

- Detenido un hombre de 36 años en Bilbao por intentar matar a su pareja

- Hallan el cuerpo de una mujer con signos de violencia en Alzira

- Atacan con pintadas machistas un mural de la exjugadora de Osasuna Mai Garde

Ante el aumento del número de denuncias por violencia machista, Teresa Sáez, responsable técnica del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y portavoz de Lunes Lilas, es partidaria de recordar de dónde venimos: "Antes no había estas cifras, entre otras cosas, porque no se denunciaba; había que vivirlo desde lo oculto, la vergüenza, el miedo y la culpa" con la que cargaba la víctima, y no quien ejercía la violencia. "Socialmente ha dejado de ser un tema tabú" y, aunque aún "queden muchas cosas por hacer", está convencida de que "la igualdad y el feminismo son imparables". Sáez valora que "la mayoría de las mujeres jóvenes vienen con una conciencia feminista y unos planteamientos en relación con su vida" muy diferentes a los de generaciones anteriores.

Menos optimista se muestra la escritora, periodista e investigadora feminista Cristina Fallarás. "Doy charlas en institutos desde hace una docena de años y estoy viendo un retroceso terrible entre los muchachos jóvenes", lamenta. Recuerda, asimismo, que "de todas las agresiones que suceden fuera del ámbito familiar, solo se denuncia el 8 %" y "tenemos que empezar a hablar de ello abiertamente".

Fallarás lleva años ejerciendo lo que llama "el no silencio". En abril de 2018 promovió el hashtag #Cuéntalo, invitando a las mujeres a relatar las agresiones sufridas, partiendo de su propia experiencia: "Hola, me llamo Cristina Fallarás y a mi en la universidad me violaron dos veces". Argumenta que "cuando tú lo cuentas, la mujer que lo oye sabe que no está sola".

Hacia la abolición de la prostitución

Tras la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados de la Ley para la abolición de la prostitución en el Estado español, Cristina Fallarás dice no entender "como hemos llegado al punto de tener que decidir entre abolición y regularización". "Yo estoy luchando para que las mujeres no sufran", subraya. "Evidentemente la prostitución es un sometimiento del cuerpo de la mujer económico, violento, sexual, etc.", apunta Fallarás, pero hay que evitar que recaiga sobre las prostitutas "ni un miligramo de culpa; ninguna tiene que verse criminalizada de ninguna de las maneras".

Tere Sáez apela también a la escucha de quienes ejercen la prostitución; "lo importante son todas ellas, hayan entrado por una vía o por otra". Duda, asimismo, de la efectividad de las medidas judiciales y penales que contempla la futura ley porque, a su juicio, "no resuelven los problemas de fondo". En este sentido, considera prioritario "abolir la Ley de Extranjería", que aboca a muchas mujeres a la prostitución, y plantear medidas integrales y reales para facilitar una salida alternativa.