Entrevistas Médicos Sin Fronteras Nagore Eskisabel: “Desde el 2015 MSF ha salvado a más de 80.000 personas en el Mediterráneo” Publicado: 20/07/2022 19:21 (UTC+2) Última actualización: 20/07/2022 19:21 (UTC+2) El Geo Barents, buque de rescate de Médicos Sin Fronteras, ha cumplido un año. Nagore Eskisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras para la zona norte, destaca que se trata del sexto buque de rescate de la ONG, y que en los últimos 7 años han rescatado a más de 80.000 personas en el Mediteráneo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen del Geo Barents, buque de rescate de MSF | Foto: MSF. 19:40 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Geo Barents, sexto buque de rescate de Médicos Sin Fronteras, ha cumplido un año, durante el que ha realizado 47 misiones, 11 viajes, al Mediterráneo. Nagore Eskisabel, delegada de Médicos Sin Fronteras para la zona norte, destaca que la ONG opera desde el 2015 en aguas del Mediterráneo, y que en ese tiempo han rescatado a más de 80.000 personas.

Eskisabel añade que "si no hubiera barcos de rescate en esas aguas no conoceríamos las cifras de muertes que ahora atisbamos, ni sabríamos qué sucede". Además considera urgente que los puertos europeos no obstaculicen la llegada de estos buques, porque la vuelta a puerto se convierte en una odisea para las embarcaciones de rescate, lo que prolonga un sufrimiento que ya es extremo. "No podemos criminalizar a quienes huyen ni a quienes rescatan a éstos que huyen" afirma.

La mayoría de los niños que huyen no están acompañados. Viajan solos, y recuerda que las devoluciones en caliente han aumentado considerablemente, "del 2017 al 2021 se han devuelto 91.000 personas a Libia".

Reconoce que la guerra de Ucrania ha eclipsado otras misiones humanitarias como los rescates en el mar, pero también ha dejado en evidencia el diferente trato que damos a quienes llegan a nuestras costas o nuestras fronteras, dependiendo de su origen.