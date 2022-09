Distrito Euskadi Zinemaldia Ander Iriarte, director de `Karpeta Urdinak´: "El objetivo de la tortura es que la persona se rompa" Publicado: 16/09/2022 19:23 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 19:23 (UTC+2) El director de cine presenta en Zinemaldia un documental que aborda el tema de la tortura a partir del testimonio de su padre y del informe presentado por el Gobierno Vasco en 2016. Escuchar la página Escuchar la página

El cineasta de Errentería llegó al origen de `Karpeta Urdinak´de manera casual. Su padre, un sindicalista que fue detenido durante el franquismo, publicó el libro `Borrokaren Gorrian´ donde narró su paso por la Comandancia. Allí fue torturado pero él no se consideraba una víctima, no reconocía lo ocurrido como tortura. Años después, Ander Iriarte fue invitado a la presentación del informe sobre tortura encargado por el Gobierno Vasco al forense, Paco Etxebarria. El contenido de ese estudio impresionó a este director por el número de víctimas, por las duras experiencias vividas y también, porque muchas de esas personas tampoco reconocían que lo que les pasó encajara en la descripción de la tortura. "Algunos decían que no, que no habían recibido tantas ostias como para denunciarlo".

A partir de estos testimonio, Iriarte comenzó a trabajar, a consultar acuerdos como el Protolo de Estambul, el que aporta las pautas a médicos o psiquiatras para verificar el relato de los denunciantes. El cineasta considera que estas claves son muy importantes porque "hay heridas físicas que desaparecen pero las psicológicas duran mucho tiempo".

Iriarte explica, en este documental que se estrena en Zinemaldia, que la tortura la practica un funcionario público que busca un objetivo: provocar que la persona detenida se rompa, haga "crack" ( el título provisional de esta obra), y lograr así que haga lo que el torturador quiera.