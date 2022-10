Distrito Euskadi PERIODISMO “Hablar de Manu Leguineche es un acto de justicia” Publicado: 05/10/2022 18:00 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2022 18:00 (UTC+2) La Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas recuerdan, en su homenaje anual, a Manuel Leguineche: Buen compañero, buen periodista, gran maestro. "No conozco a ningún periodista que hable mal de Manu: los que lo conocieron son sus amigos, los que no lo conocieron, lo respetan". Escuchar la página Escuchar la página

La Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas celebran su homenaje anual en torno a la vida y obra de "uno de los principales referentes y precursores del buen periodismo en nuestro país": Manu Leguineche. Para la ocasión, se han acercado hasta Bilbao dos profesionales de extenso currículum: Vicente Romero, redactor y corresponsal del diario Pueblo y de los Servicios Informativos de TVE, y Evaristo Canete, reportero gráfico y ayudante de cámara en programas informativos, documentales y de ficción.

"El trabajo de los periodistas es efímero; las crónicas, las palabras en la radio y televisión se las lleva el viento; se acaba la vida profesional del periodista, pasan unos cuantos años y no te recuerda nadie", señala Romero. "Sin embargo, gente como Manu Leguineche es la que nos ha abierto los ojos a la realidad y nos ha contado historias potentísimas que nos han conmovido y nos han hecho reaccionar como opinión pública".

Vicente Romero conoció a Leguineche poco antes de su primer viaje a Vietnam, con solo 23 años. Más tarde coincidieron en Camboya, en Argentina, Chile o Argel, entre otros rincones del mundo. "Acabó convirtiéndose, sobre todo, en un amigo entrañable, en un hermano; él me llamaba hermano", recuerda emocionado Romero. "No conozco a ningún periodista que hable mal de Manu: los que lo conocieron son sus amigos, los que no lo conocieron, lo respetan".

25 años tenía Evaristo Canete cuando coincidió, por primera vez, con Manu Leguineche. Fue en su casa de Islas Filipinas. "Era cámara y ya le admiraba", asevera. Argentina, Irak o los Balcanes fueron algunos de los destinos que compartieron a lo largo de los años.