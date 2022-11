Entrevistas SOCIEDAD 'Nevenka' y 'Au revoir, Kabul': el cine al servicio de la denuncia y la igualdad para las mujeres Publicado: 17/11/2022 20:16 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 20:16 (UTC+1) La cineasta Marisa Lafuente y el reportero de guerra y escritor Antonio Pampliega presentan en la IX Edición de la Jornada Cómplices de Eroski su apuesta por hacer de la imagen un instrumento para "verter un poco de luz en las zonas opacas" de la sociedad. Escuchar la página Escuchar la página

El Observatorio de la Igualdad de Eroski ha reunido, en el marco de la IX Edición de la Jornada Cómplices a creadores del mundo del cine, la televisión, el periodismo y la literatura bajo el lema No me cuentes películas: igualdad, denuncia y cine. Entre ellos a la cineasta independiente, guionista y realizadora Marisa Lafuente, y al periodista, escritor y reportero de guerra Antonio Pampliega. Ambos con proyectos audiovisuales bajo el brazo. Lafuente, con la docuserie Nevenka, en el que recupera la voz de la primera española en lograr la condena de un cargo político (Ismael Álvarez, entonces alcalde de esa localidad) por acoso sexual. Pampliega, por su parte, acude a la Jornada Cómplices con Au revoir, Kabul, en el que retrata el duro día a día de las integrantes del equipo de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán.



Dos historias que nos ponen frente al espejo de la realidad social. La de una mujer, Nevenka Fernández, que animada por el avance de la lucha feminista y el movimiento Me too, ha alzado la voz para denunciar 20 años después que "a mí también me pasó", y para recordarnos, nos dice Lafuente, que el precio que tuvo que pagar ante la falta de comprensión social fue el tener que marcharse de España y optar por el silencio. Más lejos, en Afganistán, el relato de la lucha de un equipo de baloncesto femenino para salir de "un país terrible" donde las mujeres sufren vejaciones y son anuladas. Dice Pampliega que su trabajo en este documental es "retratar una sociedad que no te la crees". Y con ello nos recuerda también que la labor periodística es ir "a las zonas opocas y verter un poco de luz a través de la imagen; ir donde no nos quieren y somos incómodos para que sepamos aquí, donde vivimos plácidamente, la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido".