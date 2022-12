Entre la ética y la estética DISTRITO EUSKADI "Una vida sin pausa y sin reflexión, no es una vida realmente humana" Publicado: 30/12/2022 18:51 (UTC+1) Última actualización: 30/12/2022 18:51 (UTC+1) ¿Por qué vivimos a este ritmo tan frenético? La profesora de filosofía Jone Martínez reflexiona en torno a la importancia de la pausa en la sociedad actual. Escuchar la página Escuchar la página

Jone Martinez afirma que vivimos en una sociedad compleja, cambiante, incierta y volátil. La filósofa asegura que el hecho de vivir a un ritmo tan rápido hace que no tengamos conciencia ni valores estables. "Por un lado no tenemos tiempo para pensar. Y, por otro lado, no tenemos tiempo para implicarnos en nuestra comunidad".

La experta en filosofía recuerda al sociólogo polaco Zygmunt Bauman quién acuñó el término de 'modernidad líquida'. Se trata de una metáfora que define una sociedad caracterizada por la levedad, inconstancia, movilidad, fluidez, el cambio y una continua transformación.

Asimismo, Jone Martinez afirma que el mayor peligro del concepto 'modernidad liquida' es la ausencia de ese tiempo para reflexionar. "Al no tener tiempo para parar y pensar, perdemos una característica humana vital. Una vida sin reflexión no es una vida realmente humana, porque lo que nos hace humanos es la capacidad de razonar".