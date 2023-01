Entrevistas ENTREVISTA Víctor Amat: "Nuestro deseo de ser felices cada vez nos hace más infelices" Publicado: 13/01/2023 19:16 (UTC+1) Última actualización: 13/01/2023 19:16 (UTC+1) El sicólogo Víctor Amat es el autor de"Psicología Punk", un libro contra el pensamiento positivo y naif que huye de las fórmulas de positivismo y pretende fomentar el pensamiento crítico. Reconoce que ha querido dar un azote a esos mensajes azucarados que lanzan algunos libros de autoayuda. Escuchar la página Escuchar la página

En el libro "Psicología Punk" nadie va a encontrar consejos vacíos o teorías complejas que se olvidarán al día siguiente de leerlo. Su autor Víctor Amat insite en la idea de que hay que aproximarse a este libro con espíritu crítico. Está escrito para todas esas personas a las que las recetas fáciles no les funcionan. "Cuanto más información de autoayuda para ser felices más infelices nos sentimos" explica el terapeuta.

Vivimos en una sociedad donde se practica en exceso el wonderfulismo y el amimefuncionismo. Todas las personas no somos iguales. Lo que a unas les ayuda a otras no. Por otro lado Amat recalca que el sentimiento positivo debe ser espontáneo "Esto es como el sueño. A veces cuando quieres dormir no puedes. Creo que no todo el mundo ha de ser positivo si esto no le sale de manera espontánea. No siempre hay que tomarse las cosas con positividad. Si no sale, no sale. Cuando se finge lo que no se siente es cuando se empieza a sufrir"