Entrevistas LIBROS Vicens Lozano: "Este Papa ha tocado muchos privilegios de mucha gente que no está dispuesta a perderlos" Publicado: 10/03/2023 18:32 (UTC+1) Última actualización: 10/03/2023 19:50 (UTC+1) El periodista e historiador Vicens Lozano nos presenta su último libro: ‘Vatincangate, el complot ultra contra el papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave’, donde nos habla de la guerra abierta, desde el primer día de su pontificado, ante cualquier signo de transformación y reforma. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Papa Francisco en una de sus intervenciones en el Vaticano 18:53 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El 13 de marzo de 2013, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el papa número 266 en la historia de la Iglesia católica. La maquinaria para desgastar a Bergoglio, que adoptó el nombre papal de Francisco, Se puso en marcha el mismo día de su designación, y la guerra abierta ante cualquier signo de transformación y reforma, continúa. Así lo cuenta el periodista e historiador Vicens Lozano, en 'Vatincangate, el complot ultra contra el papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave' (Roca Editorial).

Lozano sostiene que el papa Francisco se ha creado numerosos enemigos, porque "rompe muchos esquemas" y "ha tocado muchos privilegios de mucha gente que no está dispuesta a perderlos". Afirma, de hecho, que los servicios de seguridad del Vaticano le han confirmado "dos intentos de atentado por parte del Estado Islámico y otros dos por parte de la ultraderecha, financiada desde EEUU con participación de un sacerdote italiano y otro español".

En septiembre de 2021, en un encuentro a puerta cerrada y sin periodistas, Bergoglio dijo,: "estoy vivo todavía, aunque algunos me quieren muerto. Sé que ha habido encuentros entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía". Fue la primera vez en la historia que un pontífice reconocía en público que existía un complot contra él. El 4 de julio de 2021, el mismo día en el que era intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma, tuvo lugar "la llamada cena de los ciervos". Cardenales y obispos se reunieron, "no precisamente para rezar por la salud del papa, sino para conspirar y preparar el próximo cónclave". El objetivo no es otro que "intentar devolver la iglesia a tiempos pretéritos".

La manipulación del próximo cónclave para elegir un pontífice ultraconservador es un hecho. A Vicens Lozano le consta que se están preparando dossiers de todos los cardenales con derecho a voto. Son "informaciones muy minuciosas trabajadas con agentes de la CIA, el FBI y miembros de servicios secretos de todos el mundo". Informes en los que "se analiza la vida pública y privada; las cuestiones más íntimas de cada candidato para intentar, en un futuro, poder hacer un chantaje y que el elegido esté en las antípodas de lo que es el papa actual".