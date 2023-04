De Tripas Corazón PSICOLOGIA La importancia de “una buena escucha” Publicado: 17/04/2023 18:54 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2023 18:54 (UTC+2) Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, nos da las claves para una buena comunicación aplicable a situaciones ordinarias, pero, en especial, en situaciones extraordinarias en las que intentamos ayudar a una persona que sufre. Escuchar la página Escuchar la página

"No tenemos ni idea de cómo hablar con alguien que lo pasa mal". Con esta cita de la doctora experta en cuidados paliativos Kathryn Mannix, comienza esta edición De Tripas y Corazón en la que preguntamos a la psicóloga y sexóloga en Gurenduz Ziortza Karranza cómo hablar con personas que están sufriendo. Al igual que Kathryn Mannix, Karranza considera que hay muchas situaciones ordinarias y extraordinarias que no sabemos como afrontar; de hecho, añade que "muchas cosas no se hablan porque no sabemos como afrontar la conversación".

Haciendo suyas las palabras de la doctora Mannix, Ziortza Karranza afirma que una de las claves de una buena comunicación debería pasar por escuchar para entender, no para contestar. La clave, por lo tanto, subraya, es intentar realizar "una buena escucha" que permita a la otra persona sentirse acompañada. Para ello, destaca, es muy importante respetar los tiempos de la otra persona, y, en especial, apartar todos los comentarios y/o pensamientos que puedan ser un juicio o valoración.