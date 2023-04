De Tripas Corazón PSICOLOGIA “Decisión tomada, decisión acertada” Publicado: 26/04/2023 11:35 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2023 11:35 (UTC+2) Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, considera que todas las decisiones que tomamos son acertadas porque siempre buscamos aquello que es más beneficioso para nuestro “yo de ahora”. Escuchar la página Escuchar la página

El 40% de los españoles preferiría que los algoritmos tomaran decisiones por él. Es el titular que nos deja el informe The Decision Dilemma, elaborado por Oracle, empresa de plataformas y aplicaciones en la nube, en el que se recogen datos de más de 14.000 empleados y líderes empresariales de 17 países. Tomar decisiones no es fácil. Sin embargo, destaca Ziortza Karranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, "todo el rato estamos sin querer tomando decisiones".

Algunas de esas decisiones nos suponen un gran esfuerzo por el miedo a las consecuencias, porque valoramos los "pros y contras que nos pueden traer en un futuro". Bien es cierto que existen personas intuitivas que no tienen miedo a las consecuencias, pero no es la normal general. Precisamente ese miedo es lo que nos separa de la inteligencia artificial, subraya Ziortza Karranza, porque a diferencia de la IA no solo nos guiamos por los hechos objetivos. En ese sentido, la psicóloga afirma que, en su opinión, una decisión tomada es una decisión acertada: "si tú en este momento has tomado esta decisión, por algo habrá sido. Es muy probable que la hayas tomado porque en este momento tú yo de ahora está considerando que tal vez no te genera bienestar".