Distrito Euskadi NO HAY PLANETA B “Si estamos pagando un precio bajo no es porque no cueste, es porque alguien lo está pagando” Publicado: 26/04/2023 11:47 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2023 11:47 (UTC+2) Airí Ferrer, coordinadora del movimiento Fashion Revolution Euskadi, hace un llamamiento para “volver a concienciarnos de que la ropa tiene un valor” y, por ello, es necesario “comprar menos y mejor”. Escuchar la página Escuchar la página

La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. 15:42 min

La industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta; de hecho, un 20 % de la polución de los océanos proviene del mundo de la moda. A esto hay que añadir una problemática social evidente, relativa a las condiciones de trabajo de muchas personas, la mayoría mujeres de países menos desarrollados. En ese sentido, Airí Ferrer, coordinadora del movimiento Fashion Revolution Euskadi, hace un llamamiento para "volver a concienciarnos de que la ropa tiene un valor", y que detrás de los bajos precios se encuentran problemas medioambientales y sociales muy graves. "Si estamos pagando un precio bajo no es porque no cueste, es porque alguien lo está pagando; es decir, que alguien está sobrexplotado", recuerda.

Sin embargo, lamenta Airí Ferrer, el impacto medioambiental y social no es un criterio en el que pensemos cuando vamos a comprar una prenda. En cualquier caso, subraya, aunque las etiquetas sí que marcan los materiales con los que están hechas las prendas, no dan ninguna pista sobre en que condiciones laborales se han fabricado: "no hay suficiente información todavía para que el consumidor pueda saber si esa prenda está o no hecha en condiciones laborales dignas".