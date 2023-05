Distrito Euskadi Música y cáncer "Este es un proyecto pensado con la cabeza pero que ha salido del corazón" Publicado: 25/05/2023 14:08 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2023 14:08 (UTC+2) Andreu Gabarrós, jefe de neurocirugía del Hospital de Bellvitge, y aficionado a la música, ha grabado el disco ‘Sinfonía de los héroes’ junto a nueve de las personas a las que ha operado de un tumor cerebral. Charlamos con él y con María Ferrándiz, una de las pacientes que ha participado en el disco Escuchar la página Escuchar la página

El doctor Andreu Gabarrós es, desde hace tiempo, jefe de neurocirugía del Hospital Universitario de Bellvitge, y además un referente nacional si hablamos de tumores cerebrales. Antes de la pandemia comenzó a gestar la idea de grabar un disco con algunas de las personas a las que ha operado, y ese disco, 'Sinfonía de los héroes', ha visto la luz hace unos días. "Una de mis pacientes era logopeda, se quedó sin habla después de la operación, y montó un coro para quienes estaban en fase de recuperar el lenguaje. Le llamé y le propuse participar con su coro en este disco. La grabación fue tremenda y salí pensando que es lo mejor que he hecho en mi vida".

María Ferrándiz, una de las pacientes que ha participado en el disco, recuerda el momento en el que Andreu se lo propuso, "no podía creer que yo pudiera participar en un proyecto así, porque no soy música, soy médico, y me pareció una maravilla poder hacer algo así".

'Sinfonía de los héroes' está compuesto por diez canciones. Nueve de ellas, han sido compuestas expresamente para cada uno de los pacientes, y la décima es para todos ellos. "Se sintieron respetados, valorados, y se vieron capaces de hacer algo que nunca habían imaginado, lo que les reforzó mucho y así me lo dijeron", afirma Andreu Gabarrós.